عبد الحفيظ يطير إلى أنجولا قبل بعثة الأهلي.. وينسق مع جيلبرتو وفلافيو

سيسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إلى أنجولا قبل البعثة بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان على الترتيبات اللازمة قبل مواجهة الفريق لنادي ريكرياتيفو المحلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الأخير أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مارس المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل عبد الحفيظ مع نجمي الفريق السابقين أمادو فلافيو وجيلبيرتو الأنجوليين من أجل التنسيق لاستقبال البعثة.

وأرسل عبد الحفيظ لسفارة مصر في غينيا الاستوائية من أجل الحصول على شريط مباراة ريكرياتيفو وفريق راسينج المحلي التي أقيمت أمس الأحد.

وحصل الأهلي على شريط لقاء الذهاب الذ أقيم بأنجولا من أجل الوقوف على نقاط قوة وضعف فريق ريكرياتيفو الذي تخطى راسينج بنتيجة 9-1 في مجموع المواجهتين.