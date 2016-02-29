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منتخب مصر: عاشور لاعب كبير.. سنضمه إذا احتجنا له

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منتخب مصر: عاشور لاعب كبير.. سنضمه إذا احتجنا له منتخب مصر: عاشور لاعب كبير.. سنضمه إذا احتجنا له

تحدث أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب مصر عن سبب استبعاد حسام عاشور من صفوف "الفراعنة" تحت قيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال نبيه عبر إذاعة 9090:"سنضم عاشور إلى عندما نحتاجه، مثلما فعلنا مع عصام الحضري الذي فرض نفسه بقوة رغم بلوغه 43 عامًا".

وأضاف "هناك لاعبين ليسوا بحاجة للتجربة، لأنهم كبار، فمن غير المقبول أن نضم الحضري للمنتخب لاختبار قدراته أمام بوركينا فاسو، بل لتجهيزه تحسبًا للاستعانة به في أي وقت".

وأوضح "استبعاد عاشور وجهة نظر فنية بحتة، فالجهاز الفني لا يحمل مشاعر سلبية ضد أي لاعب".

وأشار مدرب المنتخب إلى أنه لا مجال لضم لاعبين جدد لقائمة المنتخب قبل مباراتي نيجيريا في تصفيات كأس أفريقيا.

وأتم أسامة نبيه "من الممكن استدعاء 3 لاعبين على الأكثر من القوام الأساسي، ولا مجال لضم وجوه جديدة".

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فيديو اليوم السابع

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