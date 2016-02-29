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كيفية التخلص من السموم الموجودة بالكبد والكليتين بطرق طبيعية

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كيفية التخلص من السموم الموجودة بالكبد والكليتين بطرق طبيعية كيفية التخلص من السموم الموجودة بالكبد والكليتين بطرق طبيعية

الكثير من الناس يعاني من الفشل الكلوي ويقومون بعمل غسيل كلوي أكثر من مرة أسبوعيا وذلك لإزالة السموم والفضلات الموجودة بالكلي والتي لم يستطع الجسم القدرة علي التخلص منها ذاتيا وفي حالة تأخر المريض عن الغسيل قد يتعرض للوفاة لتراكم الفضلان في الدم دون التخلص منها حيث أن هدفه الأساسي تصحيح عدم التوازن في الإلكترونيات وتصحيح درجة الحموضة الهيدروجينية (pH) في الجسم.

كيفية التخلص من السموم الموجودة بالكبد والكليتين بطرق طبيعية:

الطريقة الأولي:

في حالة عدم إصابتك بمرض السكري أحضر ملعقة عسل ولمون وكوب من المياه واخلطهم بعضهم ببعض

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الطريقة الثانية:

احضر معلقة شعير ومعلقة بقدونس وقم بتنظيفها جيدا وقم بغليهم وتركها والشرب منها كل ساعتين نص كوب.

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الطريقة الثالثة:

نص معلقة صمغ عربي ونص معلقة لبان دكر وقم بغليهم وتحليتهم بمعلقة عسل وتناولهم صباحا للتخلص من السموم الموجودة بالجسم.

كما عليك شرب الماء بشكل دوري ومستمر لتجنب حدوث أي مشكلة في الكلي وتنظيفها بشكل دوري ووضع كوب من الماء أمام مكتبك والشرب منه بشكل مستمر.

يجب عليك ممارسة الرياضة بشكل يوميا ولو ربع ساعة يوميا سيساعدك علي تنشيط الجسم واكسابك الطاقة والحيوية لممارسة عملك بشكل جيد وسليم.

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