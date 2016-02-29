«منير روفا».. ضابط عراقى باع وطنه وفر بطائرته إلى إسرائيل مدعيًا الاضطهاد الدينى

كما يزخر تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى بالأبطال الذين ضحوا بحياتهم من أجل أوطانهم..فتوجد نقاط سوداء تتمثل فى من باعوا أوطانهم رغبة فى مال أو تكريم من العدو..هذا العدو الذى لا يرى فى الخائن إلا شخص وضيع حتى ولو أظهروا عكس ذلك..من هؤلاء الخونة نجد الطيار العراقى المسيحى منير روفا، الذى ادعى أنه كان لا يطيق العيش فى بلده بسبب الاضطهاد الدينى له ولأسرته.

منير جميل حبيب روفا الذى ولد فى العام 1934م وتوفى فى 1998م، كان جاسوسًا إسرائيليًا من أصل عراقي، تمكن في عام 1966م من الهروب بطائرة ميج 21 سوفييتة الصنع، تابعة للقوات الجوية العراقية إلى مطار في إسرائيل في عملية منظمة من قبل الموساد واشتهرت بعملية 007.

اعتبر الموساد هذه العملية المخابراتية واحدة من أنجح عمليات الموساد، كما تمكنت المخابرات الإسرائيلية أيضا من تهريب جميع أفراد عائلة منير روفا من العراق إلى إسرائيل وقام الموساد بإعارة الطائرة المختطفة بصورة مؤقتة لوكالة المخابرات الأمريكية لغرض إجراء التحليلات الفنية والهندسية المتعلقة بنظريات الطيران والخاصة بتصميم الطائرة.

وكان “روفا” قد تم تجنيده للعمل في الموساد عام 1965 كونه أحد طياري الميغ 21 المتقدمة في ذلك الحين فيما يعرف بالمهمة 007 للتشابه الغريب مع أحد افلام جيمس بوند لاختطاف طائرة قاصفة متطورة.

الهروب

صباحًا وكأحد المناورات التدريبية المعتادة، صعد منير روفا إلى طائرته وصعد طيارو تشكيل الميغ 21 الجاثمة على أرض قاعدة الرشيد في بغداد، ثم أقلع التشكيل، وعلى حين غرة فاجاْ منير الجميع بابتعاده عن التشكيل وطار بسرعة أعلى بكثير منهم، متخذاً طريقه نحو الحدود الأردنية وبسرعة فائقة متجنباً المرور من فوق مدافع مقاومة الطائرات، وعند اختراقه للحدود الأردنية قامت طائرتان أردنيتان باعتراضه، إلا انه افلت منهما واتجه فورا إلى حدود إسرائيل، وبمجرد دخوله الأجواء الإسرائيلية رصدته ثلاثة ردادات كما دوت صافرات الإنذار، فقد ظنوا أنه هجوم معادى، إلا أن صوت قائد القوة الجوية الإسرائيلي “مردخاي هود” دوى عبر جهاز اللاسلكي، يطلب من كافة الطائرات الإسرائيلية عدم إطلاق النار ومصاحبة الطائرة العراقية حتى الهبوط.

بعد هبوط الطائرة عقد مؤتمر صحفي سمح لمنير روفا بالتحدث لفترة وجيزة تحدث فيها عن دوافعه لخيانة بلده وسلاحه مدعيا بأنه كان يعاني من التفرقة الدينية وأنه يشعر بأن العراق ليس بلده لذلك طلب اللجوء والهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد فترة وجيزة التحقت عائلته به في إسرائيل ولم يسمح له بمغادرة الأراضي الإسرائيلية والتوجه إلى أمريكا، بل منح الجنسية الإسرائيلية وكوفئ بمنحة مالية ضخمة.

أهداف من وراء الكواليس

يعتقد بعض المؤرخون والمحللون السياسيون أن عملية 007 كانت تحمل أهدافا خفية بالإضافة إلى الهدف الرئيس المعلن بكشف تكنلوجيا السلاح الجديد ميغ 21 التي أصبحت جزءا رئيسيا في ترسانة سلاح الجو في مصر والعراق وسوريا حيث يرى البعض ان إسرائيل أرادت أن تحقق سبق أو ضربة استخبارية يجعلها تحبط معنويات الجندي العربي، ورد اعتبار في الداخل الإسرائيلي وخارجياً عربيا وعالميا بعد عدد من الهزائم والإخفاقات الاستخبارية .

منير روفا في عمل درامي

في عام 1988 تم اقتباس قصة منير روفا في فيلم رجال السماء وهو فلم تلفزيوني أمريكي ذو ميزانية محدودة من إخراج جون هانكوك وكتابة كرستوفر وود وقام البريطاني بين كروس بتمثيل دور روفا، ويرى بعض النقاد إن الشيئ الحقيقي الوحيد الذي تم اقتباسه في ذلك الفيلم هو هروب منير روفا إلى إسرائيل مع طائرة الميغ 21 وكان بقية الفيلم مليئا بالأخطاء التأريخية والعسكرية، كما يركز الفيلم على اصول روفا المسيحية وهناك نصوص في الفيلم على لسان الممثل بين كروس (منير روفا) بانه تعرض للاضطهاد بسبب كونه مسيحيا في دولة إسلامية.