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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«أحداث الإسماعيلية» لجلسة 6 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين بـ«أحداث الإسماعيلية» لجلسة 6 مارس تأجيل محاكمة المتهمين بـ«أحداث الإسماعيلية» لجلسة 6 مارس

محكمة – أرشيفية

مراسل ONA:

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، تأجيل قضية محاكمة محمد بديع و104 متهمًا آخرين لجلسات 6، 7، 8 مارس القادم لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.

كما قررت المحكمة تمكين محامي المتهم محمد إسماعيل بتصوير أوراق القضية وبمطالبة شركات الاتصالات بيان بالمكالمات الهاتفية، التي أجريت على هاتف المتهم يوم الواقعة.

تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

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