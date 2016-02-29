ليون يحرم باريس سان جيرمان من تعزيز رقمه القياسي

نجح أولمبيك ليون في إيقاف زحف إنتصارات باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي وتغلب عليه بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهم ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الفرنسي وأوقف رقما قياسيا لفريق حديقة الأمراء.

وتعتبر تلك الهزيمة الأولى للفريق الباريسي هذا الموسم ليتوقف الرقم القياسي الذي سجله الفريق في عدد المباريات بدون التعرض لهزيمة في الدوري الفرنسي عند 36 مباراة لم يذق فيها فريق المدرب لوران بلان أي هزيمة.

وكان باريس سان جيرمان قد حطم رقم نانت الذي تحقق في الفترة من يوليو 1994 إلى أبريل 1995 في مسيرة وصلت إلى 32 مباراة بلا هزيمة، نجح زملاء زلاتان إبراهيموفيتش في تحطيمها والأستمرار في الإنتصارات حتى السقوط أمام ليون.

وكانت آخر هزيمة لباريس سان جيرمان تلك التي تعرض لها في بوردو في مارس من العام الماضي عندما خسر الفريق بثلاثة أهدف مقابل هدفين لتبدأ بعدها مسيرة من 36 مباراة لم يذق فيها الفريق طعم الخسارة منها 32 مباراة انتهت بفوز الفريق وأربع مباريات بالتعادل.

ورغم الخسارة إلا أن باريس سان جيرمان مازال متصدرا للدوري الفرنسي بفارق 23 نقطة عن موناكو صاحب المركز الثاني في ظل سعي الفريق لحصد اللقب المحلي الرابع على التوالي.