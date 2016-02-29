ضبط 4 آلاف طن قمح به حشرات قبل توزيعها لإنتاج الخبز المدعم بـ 6 أكتوبر

تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية ،من ضبط أمين صومعة بمنطقة 6 أكتوبر بتجميع كميات من الأقماح المحلية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى ومصابه بالحشرات ، وكذلك التلاعب فى سجلات حركة الصومعة بإثبات كميات من الأقماح زيادة عن الكميات الحقيقة لتوزيعها على المطاحن لطحنها ، تمهيدا لتوزيعها على المخابز لإنتاج الخبز المدعم .

و تم التحفظ على 4000 طن أقماح محلية غير صالحة للاستهلاك الادمى " مصابة حشريا وبها سوس حى ويرقات "، وكذلك ضبط 16297.5 طن قمح محلية مثبتة دفتريا بدفاتر حركة الصومعة ،وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بأن القمح المضبوط غير صالح للاستهلاك الآدمى .

كانت المعلومات قد وردت الى الإدارة العامة لمباحث التموين ، بشأن وجود أقماح غير صالحة للاستهلاك بصومعة بمنطقة 6 أكتوبر وتم تشكيل مجموعات عمل وضبط المخالفين وتم تحرير محضر وعرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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