السيسي يجرى مباحثات فى طوكيو مع رئيس وزراء اليابان

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مساء اليوم، مباحثات رسمية مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان شينزو آبى فى استقبال الرئيس السيسي والوفد المرافق له لدى وصوله إلى مقر مجلس الوزراء اليابانى، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس السيسى.

واستعرض الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليابانى حرس الشرف، وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين المصرى واليابانى.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء اليابانى مؤتمرًا صحفيًا فى نهاية المباحثات.

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