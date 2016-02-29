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على عبد العال يعلن تشكيل لجنة التحقيق مع "عكاشة" بعد لقاءه السفير الاسرائيلى

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على عبد العال يعلن تشكيل لجنة التحقيق مع "عكاشة" بعد لقاءه السفير الاسرائيلى على عبد العال يعلن تشكيل لجنة التحقيق مع "عكاشة" بعد لقاءه السفير الاسرائيلى
أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة التحقيق مع النائب توفيق عكاشة، بناء على الطلبات العاجلة المقدمة إليه والمطالبة بالتحقيق معه على خلفية لقاءه مع السفير الإسرائيلى لدى القاهرة، برئاسة المستشار حسن بسيونى.

وقال عبد العال، أن اللجنة تضم فى عضويتها النائب محمد الدامى، عن حزب المصريين الأحرار، وهشام الشطورى عن حزب الشعب، ومحمد عبد العزيز مستقل، والنائب أشرف رشاد عن حزب مستقبل وطن، وصلاح حسب الله عن حزب الحرية.

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