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رئيس الوزراء اليابانى يعبر عن سعادته بزيارة السيسي لبلاده

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رئيس الوزراء اليابانى يعبر عن سعادته بزيارة السيسي لبلاده رئيس الوزراء اليابانى يعبر عن سعادته بزيارة السيسي لبلاده
عبر رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، عن سعادته وسرور بلاده بزيارة الرئيس عبد الفتاح ، معرباً عن تطلعه إلى تنمية العلاقات بين بلده ومصر فى جميع المجالات فى ضوء الزيارة التى قام بها "آبي" إلى القاهرة يناير من العام الماضى.

وأكد رئيس الوزراء اليابانى فى مستهل مباحثاتهما بمقر رئاسة الوزراء اليابانى، على رغبة بلاده فى التشاور مع لحل كافة القضايا.‎

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- تفاصيل لقاء السيسي ومحافظ طوكيو..تبادل الخبرات والتكنولوجيا مع القاهرة لحل مشكلة الازدحام المرورى ومعالجة النفايات ومياه الصرف.. و"ماسوزوى" يصطحب وفدا من الشركات اليابانية ذات الخبرة فى زيارته لمصر

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مصر 365

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