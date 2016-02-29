رئيس الوزراء اليابانى يعبر عن سعادته بزيارة السيسي لبلاده

عبر رئيس الوزراء اليابانى، شينزو آبى، عن سعادته وسرور بلاده بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، معرباً عن تطلعه إلى تنمية العلاقات بين بلده ومصر فى جميع المجالات فى ضوء الزيارة التى قام بها "آبي" إلى القاهرة يناير من العام الماضى.

وأكد رئيس الوزراء اليابانى فى مستهل مباحثاتهما بمقر رئاسة الوزراء اليابانى، على رغبة بلاده فى التشاور مع مصر لحل كافة القضايا.‎

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