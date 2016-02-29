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كمال أحمد: سأبيع حذائى فى مزاد لصالح "تحيا مصر" والقضية الفلسطينية

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كمال أحمد: سأبيع حذائى فى مزاد لصالح "تحيا مصر" والقضية الفلسطينية كمال أحمد: سأبيع حذائى فى مزاد لصالح "تحيا مصر" والقضية الفلسطينية
قال النائب كمال أحمد، إن شخصًا اتصل به أمس عارضًا أن يبيع حذائى الذى ضرب النائب توفيق عكاشة فى مزاد؛ فكان ردى عليه أنى موافق بشرط أن يتم التبرع بثمن الحذاء مقاسمة لصالح صندوق تحيا والقضية الفلسطينية.

وكان كمال أحمد قد ضرب أمس الأحد، خلال الجلسة العامة، النائب توفيق عكاشة بالحذاء، ردًا على استقباله للسفير الإسرائيلى بمنزله.

الطريف أن كمال أحمد حضر اليوم البرلمان بنفس الحذاء، وتابع قائلاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "بعدما حدث أمس إسرائيل عرفت أنها لا تستطيع عمل ثقب فى جدار البرلمان المصرى".

وحول تلقيه أى اتصال من أى مسئول مصرى، قال: لا لم يتصل بى إلا المواطنون، وهم الذين فعلت من أجلهم ما فعلت.


>فقيه دستورى: للبرلمان حق إسقاط عضوية عكاشة بموافقة ثلثى النواب
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مصر 365

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