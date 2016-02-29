الحبس 7 سنوات للسائقين المتهمين فى سقوط مقطورة المنيب على موقف الصعيد

قضت محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار مختار البديوى، حبس السائقين المتهمين فى حادث سقوط مقطورة المنيب، على موقف ميكروباص الصعيد، 7 سنوات مع الشغل، ووقف الدعوى المدنية وسحب الرخص منهما.

يشار إلى أن سائق المقطورة اصطدم بالسيارة الملاكى قيادة السائق الآخر – المتهم الثانى – أعلى الطريق الدائرى، ما تسبب فى سقوط المقطورة على موقف سيارات الصعيد، وسقوط 7 حالات وفاة وإصابة 15 آخرين.

- تفاصيل التحقيقات فى حادث "مقطورة المنيب".. التقرير الطبى: الوفاة نتيجة ارتطام جسم صلب بجثامين الضحايا.. المعاينة: تلفيات بـ4 مركبات ولجنة هندسية للفحص.. والنيابة تحقق مع السائقين المتسببين فى الواقعة