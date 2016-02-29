"جنح الجيزة" تقضى بحبس ريهام سعيد 18 شهرا وغرامة 10 آلاف جنيه بقضية فتاة المول

قررت محكمة جنح قسم الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، برئاسة المستشار مختار البديوى، حبس الإعلامية ريهام سعيد، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول"، 18 شهرا وغرامة 10 آلاف جنيها بتهمتى التشهير والسب.

كانت محكمة جنح قسم الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، قد قضت بالحبس 6 شهور لـ ريهام سعيد، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فتاة المول"، والمتهمة فيها ريهام سعيد بالاعتداء على الحرية الشخصية، وغرامة 10 آلاف جنيها.

كما قضت المحكمة بحبس الإعلامية سنة و كفالة 15 ألف جنيه بتهمة التشهير، وهى القضايا المقيدة برقم فى القضية رقم 25296 سنة 2015.

تجمع أنصار ريهام سعيد أمام محكمة الجيزة قبل نظر قضية "فتاة المول"

>