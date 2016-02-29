جهاد جريشة يدير مواجهة رفقاء محمد كوفي ضد أوغندا

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم برئاسة مجدي شمس الدين طاقم حكام مصري لإدارة مباراة بوركينا فاسو وأوغندا ضمن التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2017.

ووقع الاختيار على طاقم تحكيم مكون من جهاد جريشة ويعاونه تسحين أبو السادات وأحمد حسام طه إضافة لمحمود البنا كحكم رابع.

وتقام المباراة يوم 26 مارس المقبل ضمن تصفيات الجولة الثالثة المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2017 في واجادوجو معقل المنتخب البوركيني.

ومن المتوقع أن يشارك المدافع الدولي البوركيني المحترف بنادي الزمالك محمد كوفي بالمباراة، فاللاعب ضمن قائمة المنتخب بقيادة باولو دوراتي.

وتحتل بوركينا فاسو المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط متساوية مع بوتسوانا، في حين يتصدر المنتخحب الأوغندي المجموعة برصيد 6 نقاط.

وتحتل جزر القمر المركز الرابع بلا رصيد من النقاط.