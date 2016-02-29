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مباحثات روسية مصرية حول تزويد سفينتي «ميسترال» بالمعدات الإلكترونية

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مباحثات روسية مصرية حول تزويد سفينتي «ميسترال» بالمعدات الإلكترونية مباحثات روسية مصرية حول تزويد سفينتي «ميسترال» بالمعدات الإلكترونية

أعلن ممثل “الشركة المتحدة لتصنيع المعدات” التابعة لمؤسسة “التكنولوجيات الروسية” أنه تم تحقيق تقدم ملموس في المباحثات بين روسيا ومصر حول مسألة تصنيع وتوريد المعدات اللاسلكية الإلكترونية لحاملتي المروحيات المصريتين من طراز “ميسترال”.

وقال ممثل الشركة: “لقد تم تفكيك المعدات التي كانت موجودة على متن السفينتين اللتين كانتا مخصصتين في البداية للأسطول البحري الحربي الروسي بموجب صفقة روسية — فرنسية فسخت عام 2015، قبل أن تشتريهما في أكتوبر الماضي.

وتدرس حاليا إمكانية تصنيع روسيا لمجموعة أخرى من المعدات خصيصا لمصر مع مراعاة المتطلبات التقنية المتبعة في الأسطول البحري الحربي لهذا البلد”.

 

 

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