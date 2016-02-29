أخبار عاجلة

بالصور.. توافد المواطنين على كنيسة مارجرجس بطنطا بعد الانفجار -
محافظ الغربية: الأمن شغال.. والإرهاب يختار أماكن ذات تواجد أمني قليل -
خلال أسبوع واحد... تحرير 237 مخالفة تموينية بسوهاج -
بالصور.. ميناء الإسكندرية يستقبل 2366 سائحًا -
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 31 مواطنا من الضفة الغربية غالبيتهم من القدس -
مقتل تسعة شرطيين أفغان في اعتداء -
انفجار كنيسة مارجرجس بطنطا (تغطية خاصة) -
قرار عاجل من الرئيس السيسي بعد حادث انفجار كنيسة مارجرجس -
21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«الاتحادية العليا» تصدر أحكاما بالسجن والغرامة والإبعاد لعماني وباكستانية

Google+ Print
«الاتحادية العليا» تصدر أحكاما بالسجن والغرامة والإبعاد لعماني وباكستانية «الاتحادية العليا» تصدر أحكاما بالسجن والغرامة والإبعاد لعماني وباكستانية

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا اليوم (الاثنين) أحكاما بالسجن والغرامة والإبعاد لعماني وباكستانية بتهم الإساءة لرموز الدولة والتجسس لصالح دول أجنبية.

إذ قضت المحكمة بالسجن 3 أعوام للمتهم "صالح محمد صالح"  29 عاما "عماني الجنسية" وغرامة 50 ألف درهم بعد إدانته بالإساءة لرمز من رموز الدولة وجنود الإمارات.

كما قضت بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة للمتهمة  "عائشة فاروق محمد " 33 عاما  "باكستانية الجنسية" لاستخدامها وسيلة تقنية المعلومات في الكشف عن معلومات سرية خاصة بشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) والتي تحصلت عليها بواسطة عملها وقامت بتسليمها لمن يعملون لمصلحة دولتين أجنبيتين.

وأجلت المحكمة النطق بالحكم في قضيتي تنظيم "فجر ليبيا"  الإرهابي و "كتيبة طرابلس"  و "منظمة الكرامة" إلى جلسة 14 مارس المقبل بعد أن كان من المقرر النطق فيهما في جلسة اليوم.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية