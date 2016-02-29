مدرب إشبيلية: واجهنا أفضل فريق في العالم

(إفي): أعرب أوناي إيمري مدرب إشبيلية عن عدم رضاه على مستوى فريقه الأحد ضد برشلونة مشيرا إلى مواجهته للفريق "الأفضل في العالم".

وخسر إشبيلية أمام برشلونة 2-1 في الدوري بعدما كان متقدما بهدف في ملعب كامب نو.

وصرح إيمري "أن تستعيد الثقة بنفسك بعد خسارة مباراة لهو أمر صعب. الفريق قدم مباراة جيدة على مراحل وعانى أيضا، كنا فريقا تنافسيا وتحلينا بالشجاعة وسجلنا هدفا".

وأضاف أن فريقه لايزال بحاجة "للتحسن في الكثير من التفاصيل" قبل نهائي بطولة كأس الملك الذي سيواجه فيه برشلونة في مايو المقبل، مشيرا "لتحقيق الفوز على برشلونة تحتاج لدفعة إضافية لأنك على الأرجح تتحدث عن الفريق الأفضل في العالم".

وأردف "هذه المباراة تفيدنا للتعرف أكثر على برشلونة وستساعدنا للتعلم كيف نتقدم خطوة أكثر للأمام من أجل الاقتراب منهم".

وامتدح مدرب برشلونة، لويس إنريكي، قائلا:"لديه كل الامكانيات ليستمر فريقه في مواصلة اللعب بنفس الأداء، إنه يقترب من الامتياز".

وعن امكانية فريقه في التأهل لدوري الأبطال الأوروبي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 41 نقطة، قال:"لايزال أمامنا مشوار طويل، تتبقى الكثير من المباريات، لن نستسلم لنهاية الموسم وسنحاول استعادة النتائج الإيجابية خارج أرضنا والحفاظ على تفوقنا على ملعبنا".