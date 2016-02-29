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بعد الفوز على إشبيلية.. بيكيه: هذه المباريات تمنحك اللقب

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بعد الفوز على إشبيلية.. بيكيه: هذه المباريات تمنحك اللقب بعد الفوز على إشبيلية.. بيكيه: هذه المباريات تمنحك اللقب

(إفي): قال مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، عقب الفوز الصعب على إشبيلية بهدفين لواحد في الجولة الـ26 من الدوري الإسباني "هكذا تُحصد ألقاب الليجا، بمثل هذه النوعية من المباريات".

وبانتصار الأحد الذي جاء عبر هدفين لليونيل ميسي وبيكيه، ينفرد برشلونة بصدارة الليجا برصيد 66 نقطة، وبفارق ثماني نقاط عن أتليتكو مدريد، وبـ12 نقطة كاملة عن غريمه ريال مدريد الذي خسر في ديربي العاصمة أمس على ملعبه بهدف نظيف.

وصرح بيكيه الذي سجل هدفه رقم 18 للبرسا في الليجا، ردا على سؤال حول تعثر الملكي "لا أركز سوى في فريقي، الأمور تسير معنا بشكل جيد للغاية ولكن منافسينا ليسوا فقط ريال مدريد، هناك أيضا أتليتكو، ونهائي الكأس سيكون أمام إشبيلية".

وعن الرقم القياسي الذي حققه فريقه اليوم بمعادلته رقم ريال مدريد كأكثر فريق إسباني يخوض مباريات متتالية دون هزيمة (34 مباراة) قال:"نقدم مستوى جيدا لكن الأرقام القياسية لا تفيد في شيء. في النهاية الجميع يفتخر بالألقاب. موسما رائعا لكن ينقصنا إنهائه بشكل حاسم".

كما تحدث بيكيه عن المنافس الأندلسي قائلا:"إنه فريق يلعب بشكل جيد للغاية على المرتدات، وصلوا لمنطقتنا في أكثر من مناسبة، سجلوا فينا هدفا لكننا قمنا بعمل كبير وحولنا النتيجة".

وعن الهدف الرائع الذي سجله ميسي من ركلة حرة مباشرة قال:"نعلم قدرات ميسي، تمريراته، كراته الحاسمة، تسديداته من ركلات حرة. لديه قدرات فنية غير طبيعية وهو ذكي للغاية في قراءة الملعب. لديه الحرية للعب في المكان الذي يريد وفي المكان الذي يرى إنه سيمنحنا التفوق، لا أحد يستطيع إيقافه في المواجهات الفردية، الطريقة الوحيدة هي إيقافه بمساعدة الغير".

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