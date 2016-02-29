الأهلي يعقد مؤتمراً صحفياً غداً لتقديم مارتن يول

يعقد النادي الأهلي مؤتمراً صحفياً بالمقر الرئيسي بالجزيرة في الحادية عشر من صباح غداً الثلاثاء للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع الهولندي مارتن يول، المدير الفني الجديد لفريق الكرة.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي الاهلي يحضر المؤتمر، المهندس محمود طاهر، رئيس النادي، والكابتن عبد العزيز عبد الشافي، مدير قطاع الكرة، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ولاعبي الفريق.

ويكشف المدير الفني الجديد خلال المؤتمر عن أحلامه وطموحاته مع القلعه الحمراء، كما يكشف أيضا عن أبرز ملاحظاته عن الأهلي والكرة المصرية من خلال متابعته لها خلال الفترة الأخيرة.