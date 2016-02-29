تجدد اعتصام زوجات وأطفال أمناء الشرطة المحبوسين أمام مديرية أمن الشرقية

دخل منذ قليل زوجات وأطفال الأمناء المحبوسين للمرة الثانية، فى اعتصام أمام ديوان عام مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بالإفراج عن الأمناء المحبوسين .

ومن جانبه قال "محمود إسماعيل "شقيق أمين الشرطة المحبوس إسماعيل مختار، إنهم معتصمون بشكل سلمى لحين الإفراج عن الأمناء.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة. يذكر أن مصدرا أمنيا ذكر أنه من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء.

وأكد المصدر أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم، وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة. ومن المقبوض عليهم أيضا الأمناء شريف رضا وإسماعيل مختار من قوة مرور الشرقية، وتم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة تحرض ضد الدولة وحيازة مواد مخدرة .

بالصور.. اعتصام زوجات أمناء الشرطة المحبوسين داخل مديرية أمن الشرقية للإفراج عنهم

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