أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تجدد اعتصام زوجات وأطفال أمناء الشرطة المحبوسين أمام مديرية أمن الشرقية

Google+ Print
تجدد اعتصام زوجات وأطفال أمناء الشرطة المحبوسين أمام مديرية أمن الشرقية تجدد اعتصام زوجات وأطفال أمناء الشرطة المحبوسين أمام مديرية أمن الشرقية
دخل منذ قليل زوجات وأطفال الأمناء المحبوسين للمرة الثانية، فى اعتصام أمام ديوان عام مديرية أمن الشرقية، للمطالبة بالإفراج عن الأمناء المحبوسين .

ومن جانبه قال "محمود إسماعيل "شقيق أمين الشرطة المحبوس إسماعيل مختار، إنهم معتصمون بشكل سلمى لحين الإفراج عن الأمناء.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 7 أمناء شرطة ينتمون لائتلاف أمناء الشرقية، قبل ظهورهم فى أحد البرامج التليفزيونية للحديث عن أزمة أمناء الشرطة. يذكر أن مصدرا أمنيا ذكر أنه من ضمن المقبوض عليهم الأمين منصور أبو جبل، وأنهم كانوا قادمين لمدينة الإنتاج للحديث عن الأزمات التى تواجه الأمناء.

وأكد المصدر أنه تم إعداد كمين لهم قبل دخولهم مدينة الإنتاج وألقى القبض عليهم، وتم اقتيادهم لنيابة أمن الدولة. ومن المقبوض عليهم أيضا الأمناء شريف رضا وإسماعيل مختار من قوة مرور الشرقية، وتم التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالانضمام لجماعة تحرض ضد الدولة وحيازة مواد مخدرة .


>بالصور.. اعتصام زوجات أمناء الشرطة المحبوسين داخل مديرية أمن الشرقية للإفراج عنهم
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365