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7 مارس.. مؤتمر بديوان عام البحر الأحمر لدراسة أوضاع مستثمرى الزعفرانة

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7 مارس.. مؤتمر بديوان عام البحر الأحمر لدراسة أوضاع مستثمرى الزعفرانة 7 مارس.. مؤتمر بديوان عام البحر الأحمر لدراسة أوضاع مستثمرى الزعفرانة
أعلن ديوان عام محافظة البحر الأحمر، عن عقد مؤتمر فى السابع من مارس المقبل، بديوان المحافظة لتوفيق ودراسة أوضاع المستثمرين الحاصلين على أراضى استثمار بمنطقة الزعفرانة شمال البحر الأحمر.

وأكد بيان صادر من ديوان عام البحر الأحمر، أن المؤتمر يأتى لحرص المحافظة على الدفع بعجلة الاستثمار والتنمية بها.

ويناقش المؤتمر وضع المستثمرين الحاصلين على أراضى لمشروعات استثمارية سياحية بمنطقة الزعفرانة منذ عام 1993 وعرض ما تم من إجراءات مع الجهات المعنية بهذا الشهر.


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