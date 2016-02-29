المحامون يواصلون تعليق العمل بمحكمة البحر الأحمر لعدم اكتمال دوائر القضاء

استمر اليوم محامو البحر الأحمر لليوم الثالث على التوالى فى تعليق العمل بمحكمة البحر الأحمر، وعدم حضور الجلسات بها لأجل غير مسمى، اعتراضا على تأخر الجلسات وعدم اكتمال الدوائر القضائية.

وكان نظم أمس الأحد محامو البحر الأحمر وقفة احتجاجية أمام أبواب المحكمة، لعدم اكتمال الدوائر القضائية، وتأخر عقد الجلسات مما يضر بالمصلحة العامة على حد قولهم.

وقال محمد عرفات المحامى إن تأخر عقد الجلسات من قبل القضاة وعدم اكتمال الدوائر القضائية، سبب تعليق العمل بالمحكمة، واستطرد: طالبنا مرارا وتكرارا من رئيس المحكمة التدخل لحل تلك الأزمة، لكن لا جدوى، مؤكدا على أن عدم اكتمال الدوائر يؤخر الفصل فى القضايا، ويؤدي للتأخر في مواعيد عقد الجلسات حتي نهاية اليوم.

فيما قدم المحامون مذكرة للمستشار عبدالباسط قاسم، رئيس المحكمة، بمطالبهم وقرارهم بتعليق العمل أمام مختلف الدوائر.

وطالب المحامون وزير العدل ورئيس المحكمة بتدعيم دوائر المحكمة بالمستشارين وسد العجز في مختلف الدوائر القضائية.

ومن جانبهم، قرر القضاة بمختلف الدوائر القضائية تأجيل نظر القضايا المعروضة عليهم في الجلسات إلى جلسات ومواعيد أخرى.

محامو البحر الأحمر يواصلون تعليق العمل لعدم اكتمال الدوائر القضائية

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