محافظ السويس يخصص دوريات أمنية أمام مدارس البنات لحمايتهن من التحرش

وجه اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، بضرورة تخصيص وحدات تمركز شرطى فى محيط مجمع السادات التعليمى بمنطقة السادات، التى يبلغ عدد مدارسه 9 مدارس، تلبية لرغبات أولياء الأمور الذين أعربوا عن مخاوفهم من تعرض الطالبات لمضايقات الخارجين على القانون .

وتفقد اللواء الهياتمى محافظ السويس، رافقه عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس ومحمد عجمى رئيس حى الأربعين ومروره، محيط سور مدرسة الخليفة المأمون الإعدادية بنين، وعددا من المدارس المجاورة للاطمئنان على سير الدراسة وانتظامها .

وأكد المحافظ، فى تصريحات صحفية خلال الجولة، أنه سيطلب من اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، تخصيص دوريات أمنية أمام مدارس البنات، بسبب المضايقات التى يتعرضن لها أثناء الخروج من المدرسة.

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