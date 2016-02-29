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بالصور.. عمال شركة أخشاب بالغربية يتجمهرون ويهددون بقطع الطريق بعد قرار إغلاقها

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بالصور.. عمال شركة أخشاب بالغربية يتجمهرون ويهددون بقطع الطريق بعد قرار إغلاقها بالصور.. عمال شركة أخشاب بالغربية يتجمهرون ويهددون بقطع الطريق بعد قرار إغلاقها
أغلق رئيس مجلس إدارة شركة للأخشاب المصنعة، على طريق طنطا - زفتى بقرية ميت حبيش البحرية التابعة لدائرة مركز طنطا، بالغربية، أبواب الشركة فى وجوه العمال، ومنعهم من الدخول لمقر الشركة تمهيدا لإغلاقها وتسريحهم.

وقال العمال إنهم ذهبوا اليوم الأحد لمقر الشركة فإذا بأبوابها مغلقة فى وجوههم، ما جعلهم يتجمهرون أمام مقر المصنع مهددين بقطع طريق طنطا - زفتى، واتصلوا بالنجدة، وحرروا شكاوى جماعية، ضد مجلس الإدارة فى القوى العاملة، وكان العمال قد اعتصموا أمس داخل مقر الشركة، احتجاجا على قرار صاحب العمل بتسريحهم وضياع حقوقهم المادية.

وأكد العاملون أنهم فوجئوا بقيام صاحب الشركة بإغلاق أبواب الأقسام وجميع العنابر، بحجة غلق المصنع، وصرف نصف راتب الشهر الجارى فقط، وتسريح العاملين.

وتجمهر العاملون بفناء المصنع، ورفضوا الانصراف، واتصلوا بالنجدة، ومباحث مركز طنطا، وحرروا محضر إدارى رقم 2874 إدارى مركز طنطا، كما تم الاتصال بالقوة العاملة التى قررت تشكيل لجنة عاجلة للذهاب إلى العاملين فى المصنع والاستماع لمطالبهم.

وقالوا إنهم فئات متنوعة بين مهندسين وفنيين وعمال وإداريين وأمن، ولهم سنين عمل يصل بعضها إلى 20 سنة خدمة فى الشركة، وتتراوح سنوات الخدمة ما بين 5، و20 سنة، وفوجئوا جميعا بقرار مدير الشركة، كما أنه تهرب من الرد عليهم حينما طالبوه بتعويضات مالية مناسبة.

وحدد العاملون مطالبهم من القوى العاملة، والنيابة العامة، بالتحقيق فى الأمر، وضرورة العودة للعمل فى المصنع الذى ضاعت فيه سنين عمرهم، أو صرف تعويضات مالية مناسبة وتطبيق قانون العمل المصرى.

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