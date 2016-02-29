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ضبط 13 طن أرز مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية بإحدى قرى المنيا

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ضبط 13 طن أرز مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية بإحدى قرى المنيا ضبط 13 طن أرز مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائية بإحدى قرى المنيا
تمكنت إدارة مباحث بالمنيا من ضبط كميات كبيرة من الأرز مجهول المصدر داخل مخزن سلع غذائية بإحدى قرى مركز أبوقرقاص.

كان قد تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير البحث الجنائى بالمنيا، يفيد ورود معلومات لمباحث التموين عن قيام "إبراهيم.ع"، 40 سنة صاحب مخزن سلع غذائية بقرية تابعة لمركز أبوقرقاص، بإدارة مخزن بدون ترخيص وحيازته وتجميعه كمية من الأرز لإعادة طرحها بالأسواق للاستفادة منه بالزيادة الطارئة فى سعره، وكذلك كمية من الفول البلدى مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى بيانات.

وتم تشكيل حملة تموينية وضبط 13 طن أرز مجهول المصدر و4 أطنان فول بلدى مجهول المصدر، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل المركزية للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5489 جنح مركز أبوقرقاص لسنة 2016.


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