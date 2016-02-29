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ضبط 7 طن دقيق قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط

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ضبط 7 طن دقيق قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط ضبط 7 طن دقيق قبل بيعهم فى السوق السوداء بأسيوط

أرشيفية

تمكنت مباحث بأسيوط بالتنسيق مع مديرية التموين من ضبط 7 طن دقيق بلدى مدعم و 5 آلاف زجاجة زيت تموينى مدعم قبل بيعهم فى السوق السوداء وضبط 66 قضية تموينية بقرى ومراكز المحافظة.

وأشار أبو شقة إلى أن حملة اليوم الواحد التي تنظمها الادارة بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطرى والبيئة تأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وتمكنت من ضبط 7 طن دقيق بلدى مدعم و5 الاف زجاجة زيت تموينى مدعم و184 سلع غذائية منتهية الصلاحية بالمحلات والاسواق بالقرى والمراكز كما تم تحرير 66 قضية تموينية متنوعة تمثلت فى ادارة منشأة بدون ترخيص وانتاج خبز ناقص الوزن وادارة مزرعة دواجن بدون ترخيص والتوقف عن انتاج الخبز بالمخبز وعدم وجود شهادات صحية .

وأضاف مدير مباحث التموين إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات على ذمة النيابة وتم تحرير المحاضر اللازمة ونسب للمتهمين مخالفتهم للقانون رقم 109 لسنة 1950 والقانون رقم 453 لسنة 1954 والقانون رقم 281 لسنة 1954 والقرار رقم 102 لسنة 2011 وجارى العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات .

 

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