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ارتفاع عدد قتلى تفجيرى مدينة الصدر ببغداد إلى 73 شخصا

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ارتفاع عدد قتلى تفجيرى مدينة الصدر ببغداد إلى 73 شخصا ارتفاع عدد قتلى تفجيرى مدينة الصدر ببغداد إلى 73 شخصا

>ارتفع عدد القتلى جراء التفجيرين المتتاليين اللذين نفذهما تنظيم داعش فى سوق بحى مدينة الصدر شرقى بغداد إلى 73، حسبما قال مسؤولون.

وقالت الشرطة ومسؤولون طبيون إن العديد من المصابين بجروح خطيرة توفوا الليلة الماضية فى حين لا يزال 112 شخصا فى المستشفى.

ولا يزال هناك أيضا خمسة مفقودين بعدما هز انفجار أمس سوق مريدى بحى مدينة الصدر وما تلاه من تفجير انتحارى وسط الحشد الذى تجمع فى المكان.

وأكد ثلاثة مسؤولين طبيين أحدث إحصاء للقتلى وعدد المصابين. وتحدثوا جميعا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم ليسو مخولين بالتحدث مع الصحفيين.

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