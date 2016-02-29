صور| أول رائدة فضاء في العالم تزور سوريا

قامت فلينتينا تيريشكوفا، أول رائدة فضاء في العالم، وبطلة الاتحاد السوفيتي، بزيارة إلى قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، برفقة المطرب الروسي المعروف يوسف كوبزون، أمس الأحد 28 فبراير.

وعند سلم الطائرة استقبل العسكريون الروس العاملون في القاعدة عضوي مجلس الدوما تيريشكوفا وكوبزون وقدموا التحية لهما.

وتجول الضيوف في القاعدة الروسية في سوريا، وتحدثوا مع الطياريين العاملين هناك.

وفي حديث لها مع مراسل صحيفة “كومسومولسكايا برافدا”، أشارت تيريشكوفا إلى حدث مهم يربطها بسوريا، وقالت إن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد قام في عام 1969، بتقليدها أرفع وسام سوري.