خبر في الجول – الوزير يمهل خماسي الأهلي أسبوعا للتراجع عن تعليق العضوية.. وإلا

أمهل وزير الرياضة خالد عبد العزيز خماسي مجلس إدارة الأهلي الذي علق عضويته أسبوعا من أجل التراجع عن موقفهم وإلا اعتبر موقفهم استقالة نهائية.

وكان خمسة أعضاء من مجلس إدارة الأهلي قد قرروا تعليق عضويتهم في المجلس، حتى فصل المحكمة في الطعن المقدم من الأهلي ضد قرار بطلان انتخابات النادي وحل مجلس محمود طاهر، يوم 27 مارس المقبل. (طالع التفاصيل)

وكان نائب الرئيس أحمد سعيد، والأعضاء طاهر الشيخ وإبراهيم الكفراوي ومحمد جمال هليل وهشام العامري قد اجتمعوا بوزير الرياضة خالد عبد العزيز صباح اليوم الاثنين. (طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أنه في حال انتهاء المهلة التي أعطاها عبد العزيز للخماسي دون أن يتراجعوا عن اعتذارهم، فلن يكون لهم مكان ضمن مجلس إدارة الأهلي.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أجلت أمس الأحد النطق بالحكم في الطعن المقدم من مجلس إدارة الأهلي على حكم حله إلى يوم 27 مارس المقبل. (طالع التفاصيل)

وهو الأمر الذي رد عليه الخماسي بتعليق عضويتهم في المجلس حتى يوم 27 مارس المقبل.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد حكمت في 27 ديسمبر الماضي ببطلان الانتخابات وحل المجلس.

وبعدها أصدر وزير الرياضة خالد عبد العزيز قرارا بتعيين نفس المجلس.