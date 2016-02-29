أخبار عاجلة

21 قتيلاً وعشرات الجرحى بانفجار داخل كنيسة في طنطا -
وكيل "الصحة" بالغربية يطالب بالتبرع بالدم لإسعاف مصابي "ماري جرجس" -
ضبط 340 طن سلع تموينية مهرّبة بالفيوم -
محافظ الغربية: تفجير كنيسة مارجرجس عمل إرهابي خسيس -
محافظ الغربية: نناشد المواطنين بإبلاغنا بأي اشتباهات عقب الحادث -
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب -
عاجل .. شاهد بالفيديو لحظة وقوع الانفجار في كنيسة مار جرجس بطنطا منذ قليل .. وأول إجراء من الرئيس السيسي ..وعدد الضحايا -
بالعناوين والأرقام- مراكز وبنوك نقل الدم في الغربية -
«أليانز أرينا» فزاعة أنشيلوتي لتدمير الخصوم.. وهيجواين يدخل تاريخ اليوفي -
مانشستر يونايتد يسعى لعودة الانتصارات.. وليستر لاستكمال الصحوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

عبد الحفيظ يطير إلى أنجولا قبل بعثة الأهلي.. وينسق مع جيلبرتو وفلافيو

Google+ Print
عبد الحفيظ يطير إلى أنجولا قبل بعثة الأهلي.. وينسق مع جيلبرتو وفلافيو عبد الحفيظ يطير إلى أنجولا قبل بعثة الأهلي.. وينسق مع جيلبرتو وفلافيو

سيسافر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي إلى أنجولا قبل البعثة بـ48 ساعة من أجل الاطمئنان على الترتيبات اللازمة قبل مواجهة الفريق لنادي ريكرياتيفو المحلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الأخير أحد أيام 11 أو 12 أو 13 مارس المقبل في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وتواصل عبد الحفيظ مع نجمي الفريق السابقين أمادو فلافيو وجيلبيرتو الأنجوليين من أجل التنسيق لاستقبال البعثة.

وأرسل عبد الحفيظ لسفارة في غينيا الاستوائية من أجل الحصول على شريط مباراة ريكرياتيفو وفريق راسينج المحلي التي أقيمت أمس الأحد.

وحصل الأهلي على شريط لقاء الذهاب الذ أقيم بأنجولا من أجل الوقوف على نقاط قوة وضعف فريق ريكرياتيفو الذي تخطى راسينج بنتيجة 9-1 في مجموع المواجهتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

رئيس الوزراء يندد بتفجير كنيسة طنطا: مصر كلها عازمة على إنهاء الإرهاب

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

محافظ الغربية لـ"مصراوي": 5 حالات حرجة بانفجار كنيسة طنطا واستدعاء فريق طبي من القاهرة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنان الزمن الجميل "سيد مكاوي" .."شيخ الملحنين"