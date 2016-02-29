زيزو يوضح موعد بداية عمل أسامة عرابي مع الأهلي

أعلن عبد العزيز عبد الشافي، مدير قطاع الكرة والمدير الفني المؤقت للأهلي، أن المدرب العام المقبل للفريق أسامة عرابي سيبدأ عمله في مران غد الثلاثاء.

وحضر عرابي، الذي سيتولى منصب المدرب العام مع الهولندي مارتن يول، مران اليوم الاثنين إلا أنه المران كان تحت قيادة زيزو دون مشاركة من عرابي.

ويصل يول اليوم للقاهرة بعد تأجيل رحلته التي كانت من المفترض أن تصل مساء أمس الاثنين، ليصل ظهر اليوم عوضا عن ذلك. (طالع التفاصيل).

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وكان من المقرر أن يبدأ عرابي عمله مع الأهلي عقب مواجهة بتروجيت يوم الأربعاء المقبل، إلا أن زيزو فضل أن يبدأ المدرب العام عمله مبكرا ليسهل مهمة المدرب الهولندي.