والدة أحد ضحايا «أحداث الإسماعيلية» تروي لحظة قتله

قالت هدى محمد أحمد، 42 سنة – معلمة بوزارة التربية والتعليم، خلال شهادتها كشاهدة نفي مقدمة من الدفاع في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الإسماعيلية، أمام محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بأن نجلها أصابته طلقة في أثناء تواجده أمام المحافظة.

وأشارت الأم، خلال حديثها للمحكمة، أنها ونجلها يوم الواقعة، كانا في نزهة بالمدينة؛ احتفالًا بنجاحه في الثانوية العامة، وأنهم توجهوا لحديقه مجاورة لمبنى المحافظة، وبعد اندلاع الأحداث توجهوا لمحيط المحافظة؛ لمتابعة الأوضاع هناك.

وشددت الشاهدة على أن الرصاصة التي باغتت نجلها، جاءت من جهة الشرطة – على حد قولها – لتروي بعد ذلك لحظة لفظه لأنفساه الأخيرة فقالت والدموع تغالبها: إن نجلها نطق الشهادة وقال لها أنا شايف خير كبير، وإجابة على تساؤل المحكمة عن إذا ما كان نجلها قد أخبرها بمصدر إصابته، ردت الشاهدة بالتأكيد، على نجلها كان في لحظة احتضار الأمر الذي يعجزه عن النطق بأي كلمة.

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

وأسندت النيابة للمتهم، مجموعة من التهم، أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.