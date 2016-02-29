رئيس برلمان اليابان: مصر بلد قيادي والسيسي يعد اليابانيين بالأمان

أعرب رئيس مجلس النواب الياباني، تاداموري أوشيما، عن أمله في أن تسهم العلاقات بين طوكيو والقاهرة، في استمرار الازدهار لمصر، واصفاً مصر، في كلمته خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان الياباني (الدايت)- بـ”الدولة القيادية في الشرق الأوسط”، التي تمكنت من التغلب على الاضطرابات في المنطقة بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تأمل في استعادة زخم السياحة اليابانية إلى إليها، مشدداً على أن أجهزة الأمن لن تدخر جهداً لحماية السائحين اليابانيين.

وشدد الرئيس، خلال كلمته بالبرلمان الياباني، على مواصلة التعاون مع اليابان وإضافة مزيد من التميز في العلاقات، لافتاً إلى أن مصر تدشن العديد من المشروعات على كافة المستويات، منها تنمية قناة السويس، المليون ونصف المليون فدان، الشبكة القومية للطرق، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلا “اتخذنا تشريعات لجذب الاستثمار، ومصر ترحب بالمستثمرين اليابانيين”.

> كما أضاف الرئيس السيسي خلال كلمته، أن تحية الدين الإسلامي هي (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)، والإسلام برئ من الأفعال المنحرفة، والتي تخالف قول الله تعالى “أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعا”.

نقلًا عن “سبوتك عربى”