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إسرائيل تهدم 4 منازل فلسطينية بمنطقة الأغوار بالضفة الغربية

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إسرائيل تهدم 4 منازل فلسطينية بمنطقة الأغوار بالضفة الغربية إسرائيل تهدم 4 منازل فلسطينية بمنطقة الأغوار بالضفة الغربية

هدم 4 منازل فلسطينية – أرشيفية

 

قامت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، بهدم  أربعة منازل فلسطينية، في منطقة الأغوار الشمالية، شرق الضفة الغربية، بداعي بنائهم بدون ترخيص.

وأكد معتز بشارات، مسؤول ملف “الأغوار”، في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، أن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت صباح اليوم منطقة الفارسية، الواقعة في “الأغوار الشمالية”، وهدمت أربعة منازل مصنوعة من الخيام، يسكنها نحو 40 مواطنًا، بذريعة البناء بدون ترخيص”. حسبما أفاد موقع القدس العربي.

وقال «بشارات»، إن السلطات الإسرائيلية، كانت قد هدمت مساكن خاصة بهذه العائلات فبراير الجاري، وطالبتها بالرحيل من الموقع، وأن إسرائيل تسعى إلى تهجير السكان من أراضيهم للسيطرة عليها، لإقامة مشاريع استيطانية”.

وأشار إلى أن السكان يملكون أوراق ملكية خاصة بالأراضي، ويسكنون بها منذ عشرات السنوات.

ويسكن في منطقة “الأغوار”، المحاذية للحدود مع الأردن، نحو 10 آلاف فلسطيني، منهم خمسة آلاف في “الأغوار الشمالية”، في خيام، وبيوت مبنية من “ألواح الصفيح”.

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