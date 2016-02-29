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إضراب موظفى مستشفى دمنهور احتجاجا على تدنى مرتباتهم

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إضراب موظفى مستشفى دمنهور احتجاجا على تدنى مرتباتهم إضراب موظفى مستشفى دمنهور احتجاجا على تدنى مرتباتهم
دخل عدد من العاملين بمستشفى دمنهور التعليمى فى إضراب عن العمل، احتجاجا على تدنى مرتباتهم وتأخر حوافزهم المالية.

وأدى الإضراب إلى حالة من الارتباك فى أعمال المستشفى، خاصة فيما يتعلق بتحصيل رسوم العيادات الخارجية والآشعة والعيادات الخارجية.

وقال الدكتور عبد الفتاح منيسى مدير مستشفى دمنهور، إن مرتبات العاملين الإداريين يخضع للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الأمر، ولا يملك أحد من إدارة المستشفى مخالفته.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن تأخر مكافآت العاملين كان بسبب مراجعتها بالإدارة المالية بعد شكاوى بعض الموظفين، وانه جارى التفاوض مع العاملين المحتجين لانهاء هذا الاضراب حرصا على عدم تعطيل العمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

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