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نائب طوخ يتقدم ببيان عاجل للبرلمان حول أزمة العمالة المؤقتة بالقليوبية

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نائب طوخ يتقدم ببيان عاجل للبرلمان حول أزمة العمالة المؤقتة بالقليوبية نائب طوخ يتقدم ببيان عاجل للبرلمان حول أزمة العمالة المؤقتة بالقليوبية
تقدم النائب أحمد بدوى عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، حول أزمة العمال المؤقتين بالقليوبية، والذين تجمعوا قرب مقر البرلمان بعد إلغاء عقودهم والتهديد بالاستغناء عنهم بعد سنوات طويلة من العمل بالواحدت المحلية القروية ومجالس المدن بالإقليم.

أكد النائب أحمد بدوى أن رئيس البرلمان قرر تحرير خطاب من المجلس للدكتور أحمد زكى بدر وزير الإدارة المحلية ومجلس الوزراء بحل المشكلة، واستمرار العمال حفاظا على حقوقهم المشروعة لأن العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أنه لا يجوز فصل هؤلاء العمال وتشريدهم فى الشارع بعد كل هذه السنوات التى قضوها فى العمل بموجب عقود رسمية وموافقات من الجهات المعنية بحاجة العمل إليهم، حيث تم الاستعانة بهم منذ سنوات بناء على حاجة العمل بالوحدات المحلية.

وأوضح أن مثل هذا الإجراء يزيد من حالة الاحتقان لدى هؤلاء العمال وأسرهم، وأكد أنه سيتابع هذا الملف بنفسه فى ضوء الخطاب الذى حرره رئيس البرلمان بالحفاظ على حقوق هؤلاء العمال المؤقتين والمراكز القانونية التى اكتسبوها بحكم العقود المبرمة بينهم وبين المحافظة.


>التنظيم والإدارة: تعيين العمالة المؤقت بالقليوبية أمر يخص الجهاز
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