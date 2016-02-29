منتخب البحر الأحمر للكاراتيه يحصل على المركز الأول بقطاع فروع الصعيد

حصل منتخب البحر الأحمر للكاراتيه على المركز الأول ودرع بطولة الجمهورية، على قطاع فروع الوجه القبلى فى الكوميتيه جماعى رجال.إعلان - Ads إعلان - Ads
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كما حصل منتخب البحر الأحمر للكاراتيه، برئاسة المهندس محمد أبو الروس، على الميدالية الذهبية والمركز الثالث والميدالية البرونزية فى " كاتا جماعى" رجال لأول مرة فى تاريخ المحافظة لفرع البحر الأحمر للكاراتيه الرياضى، وفاز الفريق فى 8 مباريات وتعادل مباراة واحدة ولم يهزم بالبطولة.
شارك فى بطولة الجمهورية للكاراتيه بقطاع فروع الوجه القبلى 10 محافظات هى "البحر الأحمر - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الفيوم - قنا - الأقصر - سوهاج - أسوان - والوادى الجديد".
وقال أحمد القوصى، مسؤول العلاقات العامة بمنطقة البحر الأحمر للكاراتيه، إن أداء منتخب المحافظة أبهر جميع الفرق ولجنة الحكام.
>بالصور.. أشرف صبحى يشهد فعاليات بطولة الجائزة الكبرى للكاراتيه بشرم الشيخ
>
>رئيس الدولى للكاراتيه يغادر شرم الشيخ
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