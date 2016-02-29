ضبط 3.5 طن زيت طعام مجهولة المصدر وفاسدة فى بنى سويف

تمكنت وحدة مباحث التموين بمديرية أمن بنى سويف، اليوم الاثنين، برئاسة المقدم دكتور محمد محفوظ، من ضبط 3.5 طن زيت طعام فاسد ومجهول المصدر.

وضبطت الحملة طن زيت طعام مجهولة المصدر وفاسدة بحوزة "أسامة. س" مقيم بندر بنى سويف، وتحرر له المحضر رقم 3706 جنح قسم بنى سويف.

كما تم ضبط كمية 2.5 طن زيت طعام مجهولة المصدر بحوزة "مختار.ع" مقيم قرية باروط – مركز بنى سويف، وتحرر له المحضر رقم 4784 جنح مركز الفشن.

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