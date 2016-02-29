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لجنة التحقيق مع توفيق عكاشة تبدأ عملها اليوم برئاسة حسن بسيونى

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لجنة التحقيق مع توفيق عكاشة تبدأ عملها اليوم برئاسة حسن بسيونى لجنة التحقيق مع توفيق عكاشة تبدأ عملها اليوم برئاسة حسن بسيونى
أعلن المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، عن الانتهاء من تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بالتحقيق مع النائبين توفيق عكاشة، وكمال أحمد، مؤكدا أن اللجنة برئاسة النائب حسن بسيونى، ومكونة من ٧ أعضاء، وتبدأ عملها من اليوم الاثنين.

جدير بالذكر أن اللجنة ستحقق فى واقعة استضافة "عكاشة" للسفير الإسرائيلى فى منزله، و ستحقق أيضا مع النائب كمال أحمد، فى واقعة ضربه لـ"عكاشة" بالحذاء فى جلسة أمس.


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