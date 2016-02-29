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وزير الرياضة: خماسى مجلس الأهلى تقدم باعتذار عن التعيين حتى يوم 27 مارس

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وزير الرياضة: خماسى مجلس الأهلى تقدم باعتذار عن التعيين حتى يوم 27 مارس وزير الرياضة: خماسى مجلس الأهلى تقدم باعتذار عن التعيين حتى يوم 27 مارس
قال المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، إن خماسى مجلس الأهلى الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس الأهلى وطاهر الشيخ وهشام العامرى وإبراهيم الكفراوى ومحمد جمال هليل تقدم باعتذار رسمى عن الاستمرار فى التعيين بمجلس الإدارة، لحين النظر فى طعن الأهلى ضد قضية حل مجلس إدارة النادى والتى تم تأجيلها ليوم 27 مارس المقبل.

واجتمع وزير الرياضة صباح اليوم، الاثنين، مع الدكتور أحمد سعيد نائب رئيس الأهلى ومعه أربعة أعضاء بمجلس الإدارة هم: طاهر الشيخ، هشام العامرى، إبراهيم الكفراوى ومحمد جمال هليل لبحث موقفهم بعدما سبق وأعلنوا رفضهم البقاء فى المجلس بالتعيين، فيما وافق على التعيين كل من، محمود طاهر، كامل زاهر، عماد وحيد، محمد عبد الوهاب ومهند مجدى ومروان هشام.

وأوضح وزير الرياضة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن خماسى أعضاء المجلس الأحمر أعلن اعتذراه عن الاستمرار لحين الفصل بشكل نهائى فى القضية الشهر المقبل.


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