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رئيس شورى البحرين: اتفقنا مع السيسى على رؤية برلمانية للمجتمعات العربية

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رئيس شورى البحرين: اتفقنا مع السيسى على رؤية برلمانية للمجتمعات العربية رئيس شورى البحرين: اتفقنا مع السيسى على رؤية برلمانية للمجتمعات العربية
كشف على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى، عن تفاصيل اللقاء الذى جمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال على بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحرينى، أنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى لوضع رؤية برلمانية للمجتمعات العربية، لافتا إلى أن وحدة الصف العربى هى السلاح الأول لمواجهة التحديات والصعاب.

وأكد رئيس مجلس الشورى البحرينى خلال كلمتة بالجلسة الثالثة لمؤتمر البرلمان العربى اليوم الاثنين، على دعم البرلمان العربى لتحقيق تلك الرؤية من خلال البرلمانات الوطنية، ومساندة البرلمان العربى للقضايا العربية، والمخاطر التى تواجه الأمة تواجه جميع الدول، وإذا لم تتوحد الدول العربية فلن نستطع الدفاع عن مصالحنا.
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