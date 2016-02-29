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أسامة شرشر يجمع توقيعات من النواب لوضع حذاء كمال أحمد بمتحف البرلمان

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أسامة شرشر يجمع توقيعات من النواب لوضع حذاء كمال أحمد بمتحف البرلمان أسامة شرشر يجمع توقيعات من النواب لوضع حذاء كمال أحمد بمتحف البرلمان
قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إنه سيجمع اليوم توقيعات من 20 نائبًا للمطالبة بوضع حذاء النائب كمال أحمد التى ضرب به النائب توفيق عكاشة اعترضاً على لقاء سفير إسرائيل، فى متحف البرلمان اعترافًا من الجميع بموقفة الوطنى، وتأكيدًا على رفض برلمان 2016 لاتفاقية كامب ديفيد.

وأكد "شرشر" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه بمجرد الانتهاء من جمع التوقيعات سيتقدم بها إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لطرحها فى الجلسة العامة واخذ التصويت عليها، موضحاً أنه سبق وأن اقترح هذا الأمر على رئيس المجلس أمس، إلا أن الدكتور على عبد العال رفض المقترح.

وحول موقفه من تصريحات السفير الإسرائيلى ودعوته لعكاشة بلقائه مرة ثانية، قال شرشر أن تلبية عكاشة لهذه الدعوة ستكون بمثابة تأكيدًا منه على عبثه بالأمن القومى المصرى، وتؤكد أنه "خائن وعميل "- على حد وصفه، وهو الأمر الذى سيدفع المجلس إلى اتخاذ موقفًا آخر منه وإحالة هذا الأمر أيضا إلى لجنة تحقيق خاصة، مؤكداً أن تلبية عكاشة للدعوة تهدف إلى وضع المجلس والدولة فى مأزق.


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