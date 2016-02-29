بالفيديو | الوصفة السحرية للتخلص من 80 جرام من وزنك أثناء النوم وبدون مجهود فقط أتبع هذه الوصفة الطبيعية

الريجيم القاسى والأنظمة الغذائية كثيرة ومع تجربة الأشخاص لهذه الأنظمة تبدى معهم نتيجة فى بادىء الأمر ولكن بعد ذلك تفشل لملل الأشخاص من هذه الأنظمة التى تسبب لهم التعب والدوار .
فالشخص يريد أن يأكل نشويات وسكريات حتى يستطيع أن يتحرك ويصبح لديه نشاط وطاقة ولكن هذه الأنظمة لا يوجد بها نشويات وسكريات فيضعف الشخص ويسبب ذلك له تعب .
ومع ممارسة الرياضة الشاقة أيضا يستمر الشخص لفترة ثم يتعب ويمل وتصبح الرياضة عبىء عليه ودائما نبحث عن شىء بديل للتخسيس بدون تعب أو مجهود أو ممارسة رياضة شاقة .
ولكن لايوجد بالطبع شىء ولكن سالى فؤاد أحصائية التغذية أفصحت عن وصفة سحرية وفعالة جدا وكل من قام بتجربتها أصبح رشيق جدا ويظهر عليه فقدان الوزن .
والوصفة مجربه بالفعل فهى تستطيع أن تقوم بتخسيس 80 جرام من الوزن أثناء النوم وبدون عمل مجهود وذلك لأن هناك فترة من الساعة 11 مساء ل 2 صباحا تكون نسبة الحرق عالية .
وقالت سالى فؤاد من العادى أن يأكل الشخص ليلا ولكن بروتينن فقط مثل السمك المشوى أو فراخ أو بيض مسلوق ولا يسبب أى زيادة فى الوزن .
والوصفة بسيطة جدا وغير مكلفه هى عبارة عن :-
كوب زبادى لايت .
عصير ليمون .
يتم وضع نقطتين ليمون على الزبادى ويتم تناولها قبل النوم ولابد تأخذ على معدة فارغة حتى تتفاعل أثناء النوم مع الجسم ويتم بالفعل فقدان 80 جرام فى اليوم الواحد .
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