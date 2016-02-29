دولتشي آند غابانا وعرض مستوحى من القصص الخياليّة

كنا نتطلّع لعرض دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana منذ بداية أسبوع الموضة في ميلان، ومع وصولنا لليوم الخامس اكتشفنا أنّ انتظارنا لم يذهب سدىً، حيث قدّمت الدار من جديد عرضًا مبهرًا أخذنا لسحر القصص الخيالية.

أدخلت الدار تفاصيل الحكايات الخيالية الشهيرة إلى صالة العرض فتجد سرير الأميرة النائمة وعربة السندريلا في استقبالك عند الدخول، وتجد صورًا صغيرةً وتفاصيل جذابةً منها منثورة في الأزياء المعروضة هنا وهناك، حيث قدم العرض إحدى الفساتين السوداء القصيرة بتطريز يصوّر عصافير، وباترن الخياطة ليصوّر فستان السندريلا أثناء صنعه وتطريز الأباريق وكأس الشاي في إشارة لقصّة الجميلة والوحش، وعلى الرغم من أننا لن نتمكّن من وصف جميع الفساتين المعروضة إلا أننا نجزم بأنّ هذا العرض كان من أجمل عروض ميلان وأكثرها سحرًا.

وقدمت دار مارني Marni كذلك إطلالات عصرية مميزة تعتمد على التصاميم والألوان البارزة فشاهدنا فيها الأكمام المنفوخة والمعاطف المميزة التي ستكون خيارًا مثاليًّا لإطلالة الشتاء المقبل، وانتهى اليوم بعرض سالفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo الذي قدم باقةً مميزةً من الملابس الملونة ذات التصاميم العصرية البسيطة.

شاهدي معنا أجمل ما قدم أسبوع نيويورك في يومه الخامس