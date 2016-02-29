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التلفزيون السوري: قوات النظام تستعيد طريقًا إستراتيجيًا من «داعش»

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التلفزيون السوري: قوات النظام تستعيد طريقًا إستراتيجيًا من «داعش» التلفزيون السوري: قوات النظام تستعيد طريقًا إستراتيجيًا من «داعش»


> قال المرصد السوري لحقوق الإنسان والتلفزيون السوري الرسمي اليوم الاثنين،  إن قوات استعادت السيطرة على طريق يستخدمه الجيش للوصول إلى حلب من قبضة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأضاف المرصد أن المعارك مستمرة بين القوات الحكومية ومسلحي التنظيم في المنطقة الواقعة جنوب شرقي محافظة حلب.

وقال التلفزيون الرسمي السوري إن قوات الحكومة تقوم بتطهير الطريق الذي يمر عبر بلدة خناصر من الألغام. واضطرت الحكومة لاستخدام طريق خناصر للوصول إلى حلب لأن مسلحي المعارضة يسيطرون على الطريق الرئيسي السريع المؤدي للمدينة الواقع إلى الغرب.

 

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