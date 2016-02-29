إصابة سائق "توك توك" إثر تعدى مسجلين خطر عليه أثناء محاولتهما سرقته

اعتدى عاطلان على سائق بالإكراه، أثناء محاولتهما سرقة "التوك توك" الخاص به، إلا أنه قاومهما فأطلقا عليه الأعيرة النارية وفرا هاربين.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مستشفى العامرية العام بوصول "صابر.ع" 36 سنة سائق مركبة "توك توك" مقيم دائرة القسم مصاب برش خرطوش، واشتباه كسر بالساق اليمنى وسحجة بالوجه.

وبسؤاله قرر أنه أثناء تواجده بالمركبة قيادته بمنطقة موقف العامرية استقل معه شخصين، وطلبا توصيلهما لنجع رسلان دائرة القسم وفى الطريق حاولا سرقة المركبة كرهاً عنه، وعند قيامه بمقاومتهما قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من سلاح كان بحوزته، ما أدى لحدوث إصابته وانقلاب المركبة وفرا هاربين.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من تحديد المتهمين، وضبطهما، وهم كل من "حنفى.ا" 20 سنة عاطل مقيم دائرة القسم، وبحوزته السلاح النارى المستخدم بندقية خرطوش - 1 – عيار 12- وطلقة من ذات العيار، و"الحسينى.م" 20 سنة عاطل مقيم دائرة القسم.

وبمواجهتهما اعترفا، وتم تحرير المحضر جنايات قسم ثان العامرية، وجار العرض على النيابة.

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