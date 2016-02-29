إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب "تروسيكل" بوادى الريان فى الفيوم

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب "تروسيكل" بمحمية وادي الريان بحافظة الفيوم، تم نقل المصابين الي مستشفى إبشواى المركزى، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت هيئة اسعاف الفيوم، قد تلقت إخطارا بإصابة 6 أشخاص فى انقلاب تروسيكل أمام مفارق شلالات وادى الريان، انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن المصابين هم رسمية شعبان على 60 سنه ورضا صلاح محمد 32 سنه وخالد أحمد سليم 48 سنه و آيه صلاح العدوى 27 سنه ورحمة محمد عبدالواحد 11 سنه وآمال محمد عبدالله 41 سنه، وجميعهم من قرية طبهار.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبشواى المركزى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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