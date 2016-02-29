مصرع عامل صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالمنوفية

لقى عامل بقرية عرب الرمل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام قطار القاهرة- الإسكندرية حال عبوره شريط السكة الحديد، تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد راغت نصار، رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد مصرع حسن عبد الله 23 سنة عامل، وذلك إثر اصطدام قطار القاهرة-الإسكندرية أثناء عبوره شريط السكة الحديد تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.