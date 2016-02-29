ضبط 18 عاطلا يمارسون البلطجة وفرض الإتاوات بوحدات التراخيص فى الجيزة

كثَّف رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة، من حملاتهم المرورية لرصد المخالفات المرورية بشتى أنواعها والقبض على ممارسى أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين وضبط المتهمين بأعمال النصب والسمسرة، بناءً على تعليمات اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لأمن الجيزة.

وألقى رجال مباحث مرور بالجيزة القبض على 18عاطلاً بمحيط وحدات التراخيص، منهم 7 متهمين يفرضون السيطرة على المواقف وأعمال البلطجة على السائقين وفرض إتاوات، كما تم ضبط 7 عاطلين "منادى" سيارات غير مرخصة يتجول بشوارع المحافظة .

وتم ضبط عاطلين تنفيذا لأحكام قضائية ومتهمين فى قضايا وآخر يزور إيصالات بهدف استخراج أوراق تراخيص، ومتهم بتسهيل إجراءات استخراج التراخيص وتم تحرير 3 محاضر لأعمال سمسرة ونصب على المواطنين بمحيط وحدات التراخيص.

من جانبه، أكد المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للمرور، أن هناك حملات مرورية منتشرة أعلى محاور وميادين المحافظة لرصد المخالفات المرورية وحملات أخرى تكون بشكل مفاجئ على جميع الطرق لرصد متعاطى المواد المخدرة حتى يتم رصد عدد كبير من المخالفين بالتنسيق مع وزارة الصحة وإجراء تحليل طبى، ومن يثبت تعاطيه المواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، ويتم فحص العينات التى تتنوع ما بين تعاطى مخدر الحشيش أو عقاقير الترامادول وأنواع أخرى

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