"أمن الشرقية" يداهم قرية العاقولة أخطر البؤر الإجرامية بالمحافظة

شنت الأجهزة الأمنية بالشرقية اليوم ، بإشراف اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، أكبر حملة أمنية بقرية العاقولة أخطر البور الإجرامية، حيث تم ضبط العديد من الأسلحة النارية والمخدرات.

شارك فى الحملة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد عبد العزيز رئيس مباحث المديرية، بالتنسيق مع الأمن العام بالشرقية، بمعرفة العقيد ماجد الأشقر وبرئاسة العميد أمير بهجت .

داهمت الحملة القرية التى تضم أخطر العناصر الخارجة عن القانون، والقرية الأشهر فى ترويج المواد المخدرة بالشرقية، وذلك بمعرفة ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة الرائد رائد ربيع رئيس المباحث وبإشراف العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث الجنائي لفرع الجنوب.

هانى أباظة: إدارة محافظ الشرقية أدت لزيادة التعديات على الأراضى الزراعية